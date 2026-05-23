Подорожчання продуктів у Київській області найбільше проявляється у м’ясному сегменті.

Подорожчання продуктів у Київській області фіксується в кількох товарних категоріях, де протягом останнього місяця зміни торкнулися як базових харчів, так і м’ясної продукції, повідомляє Politeka.

У сегменті консервованих овочів огірки «Верес» мариновані (500 г) нині мають середню вартість 111,61 грн. У торгових мережах ціна коливається від 99 до 126,50 грн залежно від магазину. Порівняно з квітнем, коли середній показник становив 102,55 грн, зафіксовано приріст понад 6 гривень.

Динаміка протягом місяця була нерівномірною: після підйому до рівня понад 112 грн на початку травня показник поступово стабілізувався біля поточних значень.

У хлібобулочному сегменті батон «Рум’янець» нарізка (450 г) демонструє помірне зростання. Середня ціна зараз становить 38,15 грн, тоді як у квітні вона була 34,15 грн. У магазинах вартість варіюється від 32,30 до 43,99 грн.

Щоденні дані показують поступовий перехід від стабільних 34 грн у квітні до нового рівня після середини травня, коли показник закріпився вище 38 грн.

У м’ясній категорії ковбаса копчена «Глобіно» салямі варено-копчена (460 г) коштує в середньому 210,94 грн. Порівняно з квітневим рівнем 187,96 грн зафіксовано зростання майже на 15 гривень.

Протягом періоду ціна змінювалася різко: від мінімальних значень близько 115 грн у середині проміжку до понад 210 грн наприкінці травня, що сформувало високий рівень коливань.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Київській області найбільше проявляється у м’ясному сегменті, тоді як овочеві консерви та хліб демонструють більш рівномірну динаміку зростання.

Аналітика цін свідчить про загальну тенденцію поступового підвищення вартості продовольчих товарів залежно від категорії та ринкової ситуації.

Джерело: Мінфін

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про нове підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні.

Також Politeka повідомляла про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому доступна підтримка.

Крім того, Politeka розповідала про подорожчання проїзду: містянам розповіли про тимчасовий тариф.