Новий графік руху поїздів у Києві змусив перевізника скоригувати звичні маршрути міської електрички Kyiv City Express, повідомляє Politeka.

Тимчасові обмеження зачепили пасажирів міського та приміського сполучення і це триватиме до 27 червня 2026 року.

Головною причиною масштабних змін стало прагнення залізничників завершити фінальний етап невідкладних ремонтних робіт на Північному мосту.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі Kyiv City Express, проведення технічних заходів на об’єкті викликало зупинку залізничного сполучення на важливій ділянці між станціями Почайна та Райдужний.

Через ремонтні роботи на мосту новий графік руху поїздів у Києві передбачає стабільне курсування рейсів міської електрички у години пік із 30-хвилинним інтервалом лише на півкільці від Святошина через Вокзальну до Дарниці і зворотно.

Зі станції Святошин електрички тепер вирушають із запізненням на 4 хвилини відносно попереднього розкладу.

На інших ділянках міського кільця, зокрема між станціями Почайна та Святошин, а також Райдужний та Дарниця, залізничники організували рух рейсів з інтервалом один раз на годину.

Для продовження поїздки містом пасажирам доводиться користуватися пересадками на проміжних вузлах. На станції Святошин з деяких рейсів необхідно пересісти на інший рухомий склад, щоб дістатися станції Почайна або продовжити рух у напрямку Вокзальної.

Зміни зачепили поїзди напрямку Святошин - Почайна під номерами А02 із часом курсування 5:44/6:09 та А15 із часом 14:44/15:09.

У зворотному напрямку Почайна - Святошин за оновленим часом їздять поїзди Б13 із розкладом 12:04/12:28, Б16 із часом 15:04/15:28 та Б25 із курсуванням 22:04/22:28.

Новий графік руху поїздів у Києві вплинув і на роботу інших станцій міського кільця.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.