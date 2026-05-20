Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області готують у Білій Церкві, де ПрАТ «КАТП-1028» планує змінити вартість вивезення побутових відходів для населення, установ та підприємств.

Відповідний проєкт рішення вже оприлюднили на сайті міської ради. У компанії пояснюють перегляд розцінок суттєвим зростанням витрат на обслуговування техніки, а також різким подорожчанням пального.

Чинні суми затвердили ще навесні 2025 року. Відтоді, за даними підприємства, економічні показники помітно змінилися, тому нинішні розцінки більше не покривають фактичної собівартості робіт.

Згідно з оприлюдненими розрахунками, нові показники зростуть у середньому на 12,7–22,5% залежно від категорії споживачів.

Для жителів, які користуються контейнерами підприємства, вартість управління змішаними побутовими відходами може зрости зі 126,35 гривні до 148,08. Для власників індивідуальних контейнерів сума зміниться зі 112,51 до 134,10 гривні.

Для бюджетних установ також передбачене коригування — зі 132,85 до 154,38 гривні.

Найбільше зростання очікується у сегменті великогабаритних відходів. Тут показник може піднятися зі 185,96 до 227,88 гривні за кубометр.

Для жителів багатоповерхівок сума може зрости з 27,85 до 32,78 гривні на одну особу. У приватному секторі — з 34,91 до 41,05 гривні.

Водночас абонентська плата залишиться без змін та становитиме 12 гривень за особовий рахунок.

У підприємстві зазначають, що основний фактор перегляду — подорожчання дизельного пального та метану. Зокрема, дизель зріс у ціні з 48,88 до 86,40 гривні за літр, а метан — із 31,98 до 48 гривень за кубометр.

Через це нинішній рівень відшкодування витрат для змішаних відходів становить близько 82%, а для великогабаритних — лише 55,5%.

Мешканці громади можуть надсилати свої пропозиції та зауваження щодо нових розцінок до 29 травня 2026 року.

