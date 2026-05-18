Обмеження руху транспорту в Києві запровадили у зв'язку з необхідністю оновлення дорожньої інфраструктури, повідомляє Politeka.

Про обмеження руху транспорту в Києві проінформували у міській державній адміністрації.

Дорожні служби розпочали масштабні ремонти на різних ділянках міських автошляхів, що безпосередньо вплине на трафік у багатьох районах столиці.

Водіям варто заздалегідь планувати свої щоденні маршрути та враховувати тимчасові незручності, які виникають під час проведення дорожніх робіт на магістралях.

Дорожники оновлюють асфальтобетонне покриття на Столичному шосе. Роботи проводять на ділянці від зупинки громадського транспорту "Автомобільний центр" до вулиці Острівної.

Комунальники зазначають, що терміни ремонту можуть коригуватися, якщо в місті погіршаться погодні умови. Однак за планом, вони мають завершитися 20 травня.

У Києві діють й інші обмеження руху транспорту. В лютому комунальники внесли зміни у роботу наземного транспорту через ремонт шляхопроводу на перетині вул. Рональда Рейгана та Оноре де Бальзака.

Цей капремонт є досить тривалим, і роботи на об'єкті триватимуть орієнтовно до 30 листопада цього року.

Також у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського, де дорожники працюють у кілька етапів.

На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка на парній стороні проспекту.

Тут роботи на першому етапі проводитимуться до 29 травня. При цьому повністю завершити капремонт цього проспекту столичні дорожні служби планують упродовж наступного року.

