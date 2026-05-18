Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області стали доступними завдяки роботі волонтерів об’єднання "Формат20", повідомляє Politeka.

Організація з перших днів повномасштабного вторгнення активно допомагає постраждалим цивільним особам.

Наразі волонтери зосередили увагу на забезпеченні наборами з безкоштовними продуктами для ВПО та пеніонерів у Київській області.

Дана підтримка призначена для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах через війну. Гуманітарна ініціатива діє безпосередньо у столиці, проте орієнтована на мешканців регіону.

Пункт видачі допомоги розташований у місті Київ за адресою проспект Лобановського 4-а. Варто враховувати, що представники організації нещодавно оновили умови надання пакунків.

Згідно з офіційним повідомленням у Telegram-каналі об’єднання, пріоритет надається людям, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області можуть отримати громадяни, які виїхали з тимчасово окупованих територій у період з початку 2025 року і до сьогодні.

Це правило стосується тих, хто щойно евакуювався і потребує негайної підтримки. Водночас існують певні винятки для тих, хто зареєструвався як переселенець раніше.

Якщо статус ВПО був набутий до 2025 року, право на пакунок зберігається за умови належності до однієї з соціальних категорій. Йдеться про осіб з інвалідністю першої та другої групи, а також багатодітні родини.

Такожпродовольча допомога видається матерям або батькам, які виховують дітей самостійно, та сім’ям, де є діти з інвалідністю.

Прийом дзвінків для реєстрації відбувається двічі на тиждень у понеділок або п’ятницю. Телефонувати можна у визначений час з 12:00 до 15:00 за номером телефону 067 321 96 77.

