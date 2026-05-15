Дефіцит продуктів в Київській області дедалі помітніше позначається саме на сегменті свіжих овочів.

Дефіцит продуктів в Київській області став одним із головних чинників різкого здорожчання тепличних помідорів, вартість яких продовжує зростати через обмежену пропозицію та дорогий імпорт, повідомляє Politeka.

За інформацією учасників ринку, лише за останній тиждень ціни на томати піднялися приблизно на 10%.

Станом на квітень 2026 року середня вартість овочів у супермаркетах коливається від 160 до 180 гривень за кілограм. Це майже на 77% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Фахівці аграрного сектору пояснюють ситуацію сезонним скороченням внутрішнього виробництва. Українські тепличні господарства поки не здатні повністю покрити попит, тому значна частина продукції надходить із закордонних ринків.

Додатковий тиск створює зростання витрат на логістику, електроенергію та транспортування. Через це закупівельна вартість для торговельних мереж залишається високою, що напряму впливає на підсумкові цінники для покупців.

Економісти зазначають, що Дефіцит продуктів в Київській області дедалі помітніше позначається саме на сегменті свіжих овочів. Найбільш чутливими залишаються сезонні позиції, де ринок залежить від стабільності врожаю та обсягів постачання.

Попри нинішню ситуацію, учасники галузі очікують поступового покращення вже найближчими тижнями. Із початком активного збору українських тепличних помідорів пропозиція має зрости, а темпи подорожчання — сповільнитися.

Раніше аналітики також повідомляли про підвищення вартості моркви, що пов’язують зі скороченням запасів якісної продукції у сховищах та зростанням попиту серед покупців.

