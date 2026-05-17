Подорожчання продуктів у Київській області найбільше зачепило м’ясні товари, тоді як хліб та консервована продукція демонструють помірніші темпи змін.

Подорожчання продуктів у Київській області фіксується за оновленими даними ринку, де протягом останнього місяця змінилася вартість базових товарів у різних торговельних мережах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

У сегменті консервованої продукції середня ціна маринованих огірків «Верес» вагою 500 грамів становить 111,61 грн. У супермаркетах показники коливаються: в Auchan — 99,00 грн, у Metro — 106,92 грн, у Novus — 114,00 грн, у Megamarket — 126,50 грн. Порівняно з квітневим середнім рівнем 102,55 грн зафіксовано зростання на 12,75 грн. Динаміка протягом місяця показує поступове підвищення від нижчих значень до стабілізації понад 110 грн.

У категорії хлібобулочних виробів хліб житній «Столичний» (950 г) коштує в середньому 51,00 грн. У мережі Metro зафіксовано саме такий рівень ціни, тоді як у квітні середній показник становив 49,85 грн. Загальне збільшення склало 2,30 грн, що відображає відносно помірну зміну вартості цього продукту.

Суттєвіші коливання спостерігаються у м’ясному сегменті. Ковбаса копчена «Алан Брауншвейська сирокопчена» (375 г) коштує 391,14 грн у Metro. У квітні середня ціна становила 345,52 грн, що означає підвищення на 42,14 грн. Динаміка свідчить про поступове зростання протягом місяця з подальшим закріпленням нового рівня.

У підсумку Подорожчання продуктів у Київській області найбільше зачепило м’ясні товари, тоді як хліб та консервована продукція демонструють помірніші темпи змін.

Загалом цінова картина показує нерівномірну динаміку, де окремі категорії товарів реагують на ринкові коливання значно швидше за інші.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Київській області: стало відомо про нові негаразди