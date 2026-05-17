Подорожание продуктов в Киевской области больше всего коснулось мясных товаров, тогда как хлеб и консервированная продукция демонстрируют более умеренные темпы изменений.

Подорожание продуктов в Киевской области фиксируется по обновленным данным рынка, где за последний месяц изменилась стоимость базовых товаров в различных торговых сетях, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

В сегменте консервированной продукции средняя цена маринованных огурцов Верес весом 500 граммов составляет 111,61 грн. В супермаркетах показатели колеблются: у Auchan – 99,00 грн, у Metro – 106,92 грн, у Novus – 114,00 грн, у Megamarket – 126,50 грн. По сравнению с апрельским средним уровнем 102,55 грн, зафиксирован рост на 12,75 грн. Динамика за месяц показывает постепенное повышение от низших значений до стабилизации более 110 грн.

В категории хлебобулочных изделий хлеб ржаной "Столичный" (950 г) стоит в среднем 51,00 грн. В сети Metro зафиксирован именно такой уровень цены, в то время как в апреле средний показатель составил 49,85 грн. Общий рост составил 2,30 грн, что отражает относительно умеренное изменение стоимости этого продукта.

Более существенные колебания наблюдаются в мясном сегменте. Колбаса копченая "Алан Брауншвейская сырокопченая" (375 г) стоит 391,14 грн в Metro. В апреле средняя цена составила 345,52 грн., что означает повышение на 42,14 грн. Динамика свидетельствует о постепенном росте в течение месяца с последующим закреплением нового уровня.

В целом ценовая картина показывает неравномерную динамику, где отдельные категории товаров реагируют на рыночные колебания гораздо быстрее других.

