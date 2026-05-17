Энергетики объявили о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на 19 и 20 мая 2026 года.

Новые графики отключения света в Киевской области 19 и 20 мая 2026 года связаны с проведением плановых работ в электросетях региона, сообщает Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, графики отключения света во вторник, 19 мая, коснутся Переяславского городского территориального общества в Киевской области. Там с 10:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители села Волчков, проживающие по следующим адресам:

ул. Космонавтов, 39;

Лесная, 43, 43/1, 44-50;

Луговая, 5, 7-19, 35-38;

Молодежная, 5;

Переяславская, 2, 14, 18, 20, 22;

Полесская, 1, 4, 21-33;

Леси Украинки, 1, 2В, 10, 39.

В среду, 20 мая 2026 года, графики отключения света в Киевской области коснутся Козинского поселкового территориального общества. Жители поселка Козин останутся без электроэнергии аж на 12 часов – с 8:00 до 20:00, пишет Politeka.

О плановых обесточениях на эти дни в других населенных пунктах региона ДТЭК пока не объявлял, но информацию еще могут обновить, поэтому следите за сообщениями на официальных страницах компании и своей территориальной общины.

Специалисты "Укренего" просят украинцев по возможности ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы с 18:00 до 22:00 и перенести его на дневное время – с 10:00 до 16:00.

