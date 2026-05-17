Новые графики отключения света в Киевской области 19 и 20 мая 2026 года связаны с проведением плановых работ в электросетях региона, сообщает Politeka.
В частности, по данным ДТЭК, графики отключения света во вторник, 19 мая, коснутся Переяславского городского территориального общества в Киевской области. Там с 10:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители села Волчков, проживающие по следующим адресам:
- ул. Космонавтов, 39;
- Лесная, 43, 43/1, 44-50;
- Луговая, 5, 7-19, 35-38;
- Молодежная, 5;
- Переяславская, 2, 14, 18, 20, 22;
- Полесская, 1, 4, 21-33;
- Леси Украинки, 1, 2В, 10, 39.
В среду, 20 мая 2026 года, графики отключения света в Киевской области коснутся Козинского поселкового территориального общества. Жители поселка Козин останутся без электроэнергии аж на 12 часов – с 8:00 до 20:00, пишет Politeka.
О плановых обесточениях на эти дни в других населенных пунктах региона ДТЭК пока не объявлял, но информацию еще могут обновить, поэтому следите за сообщениями на официальных страницах компании и своей территориальной общины.
Специалисты "Укренего" просят украинцев по возможности ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы с 18:00 до 22:00 и перенести его на дневное время – с 10:00 до 16:00.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о новом повышении тарифов на коммунальные услуги в Украине.
Также Politeka сообщала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому доступна поддержка.
Кроме того, Politeka рассказывала о подорожании проезда: горожанам рассказали о временном тарифе.