Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света, запланированных в Киевской области на 15 мая, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных "Киевских региональных электросетей".

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Киевские региональные электросети будут проводить профилактические работы. В связи с выполнением данных работ будут действовать графики отключения света в Киевской области на 15 мая.

С 15.05.2026 года с 08:00 до 20:00 свет исчезнет в городе Переяслав. Почти на весь день будут продолжаться отключения по следующим адресам:

Велыка Пидвальна: 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33А, 33Б, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60А, 62, 62А, 64А, 64Б, 66, 68, 68Б, 68В, 68Г, 68-к, 70, 70А, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90Б, 92, 94

Забаштна: 16, 18, 19, 21

Ламана: 1, 10, 11А, 12, 12А, 14, 16, 16А, 16Б, 18, 18А, 1А___1, 2, 22, 3, 4А, 5, 6, 7, 7/1, 7А, 8, 9

Мала Пидвальна: 13, 15, 17, 19А, 21, 26, 32, 34, 38, 44А, 44Б, 46, 48, 50

Фабрычна: 7

Шевченка Тараса: 40

пров. Кыевобрамськый: 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 8А

пров. Ломаный: 1, 10, 2А, 2Б, 3А, 4, 5, 6, 7, 8

пров. Малопидвальный: 1, 2, 3, 4, 5, 6

пров. Розы Люксембург: 7

пров. Семинарськый: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9

С 08:00 до 17:00 часов электричество будут выключать в населенном пункте Велыка Дымерка, однако обесточат только на таких улицах:

Вокзальна, Печерська, Покровська, Свитанкова, Стуса Васыля.

С 08:00 до 17:00 часов отсутствует электричество в селе Гоголив. Ограничения будут касаться только следующих улиц:

Абрыкосова, Кыивська, Кильцева, Красыливська, М. Заньковецькои, М. Лагуновои, Польова, Требухивська, пров. Кыивськый, СТ "Прогрес"

С 09:00 до 19:00 в населенном пункте Мыхайливка не будет электричества на таких улицах:

Зоряна, Набережна, Центральна.

