Новый график движения поездов в Киеве начал действовать с 11 мая в связи с обновлением железнодорожных путей и объектов на станции Святошино, сообщает Politeka.

Сотрудники железной дороги продолжают активную фазу модернизации инфраструктуры, которая стартовала еще в середине апреля.

Из-за этих технических мероприятий новый график движения поездов в Киеве вносит существенные коррективы в привычные маршруты городской электрички Kyiv City Express.

Официальные представители КСЭ отмечают , что проведение таких работ необходимо для безопасного функционирования всего железнодорожного узла.

Новый график движения поездов в Киеве разработан таким образом, чтобы минимизировать дискомфорт, однако некоторые рейсы будут курсировать по сокращенной схеме.

В частности, в период с 12 по 16 мая по сокращенному маршруту будут следовать несколько важных поездов.

Речь идет о рейсе Б02 сообщением Киев-Волынский - Дарница, который отправляется в 5:52 и прибывает в 6:27.

Также изменения коснутся вечерних выездов, а именно А24 Дарница – Киев-Волынский со временем отправления в 21:46 и прибытием в 22:21.

Аналогичная ситуация сложилась и для рейса А25 Дарница – Киев-Волынский, который выходит на маршрут в 22:46 и завершает курсирование в 23:21.

Кроме сокращения дистанции для отдельных составов, предусмотрена полная отмена курсирования на определенных отрезках пути.

На участке между станциями Святошино и Почайна в указанные даты не будут ездить А02 Святошино - Почайна с выходом в 5:44 и прибытием в 6:09. Также это касается вечернего рейса Б25* Почайна – Святошино, который должен был курсировать с 22:04 до 22:28.

В воскресенье, 17 мая, ограничения будут продолжаться. В этот день по сокращенному маршруту проедет рейс Б02 Киев-Волынский – Дарница в 5:52. На участке Святошино – Почайна все еще не будет в ходу А02 Святошино – Почайна, обычно отправляющегося в 5:44.

