Новий графік руху поїздів у Києві почав діяти з 11 травня у зв'язку з оновленням залізничних колій та об'єктів на станції Святошин, повідомляє Politeka.

Працівники залізниці продовжують активну фазу модернізації інфраструктури, яка стартувала ще в середині квітня.

Через ці технічні заходи новий графік руху поїздів у Києві вносить суттєві корективи у звичні маршрути міської електрички Kyiv City Express.

Офіційні представники КСЕ зазначають, що проведення таких робіт є необхідним для безпечного функціонування всього залізничного вузла.

Новий графік руху поїздів у Києві розроблений таким чином, щоб мінімізувати дискомфорт, проте певні рейси курсуватимуть за скороченою схемою.

Зокрема, у період з 12 по 16 травня за скороченим маршрутом прямуватимуть кілька важливих поїздів.

Мова йде про рейс Б02 сполученням Київ-Волинський - Дарниця, який вирушає о 5:52 та прибуває о 6:27.

Також зміни торкнуться вечірніх виїздів, а саме А24 Дарниця - Київ-Волинський з часом відправлення о 21:46 та прибуттям о 22:21.

Аналогічна ситуація склалася і для рейсу А25 Дарниця - Київ-Волинський, який виходить на маршрут о 22:46 та завершує курсування о 23:21.

Окрім скорочення дистанції для окремих складів, передбачено повне скасування курсування на певних відрізках шляху.

На ділянці між станціями Святошин та Почайна у вказані дати не будуть їздити А02 Святошин - Почайна з виходом о 5:44 та прибуттям о 6:09. Також це стосується вечірнього рейсу Б25* Почайна - Святошин, який мав курсувати з 22:04 до 22:28.

У неділю, 17 травня, обмеження ще триватимуть. У цей день за скороченим маршрутом проїде рейс Б02 Київ-Волинський - Дарниця о 5:52. На ділянці Святошин - Почайна все ще не буде в ходу А02 Святошин - Почайна, що зазвичай вирушає о 5:44.

