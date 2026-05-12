Безкоштовне житло для ВПО у Київській області залишається важливою підтримкою для родин.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області продовжують надавати небайдужі мешканці, які відкривають власні будинки та квартири для людей, що були змушені залишити рідні домівки через війну, повідомляє Politeka.

Про це повідомляє платформа «Допомагай», де регулярно з’являються нові пропозиції тимчасового проживання.

Наразі доступні кілька варіантів розміщення у різних районах регіону. Умови відрізняються залежно від локації, однак більшість власників пропонують проживання без орендної плати.

У Переяславському районі готові поселити жінку або матір із дитиною віком від трьох років. Для проживання доступна окрема кімната у приватному будинку з кухнею, санвузлом та базовими побутовими умовами. Від мешканців очікують лише допомоги у щоденних домашніх справах.

Ще один варіант розташований у селищі Борова на Фастівщині. Там шукають людину для спільного проживання з літньою жінкою. Оселя обладнана технікою, має опалення та стабільний інтернет. За словами власників, головною умовою є спілкування та присутність поруч.

У селі Макіївка Білоцерківського району переселенцям пропонують окремий будинок із меблями, побутовою технікою та кількома видами опалення. Вода подається зі свердловини. Мешканці оплачують лише комунальні послуги та допомагають літньому господарю у повсякденних питаннях.

Фахівці зазначають, що саме завдяки таким ініціативам Безкоштовне житло для ВПО у Київській області залишається важливою підтримкою для родин, які шукають безпечне місце для проживання після евакуації.

Експерти також радять перед переїздом детально обговорювати умови проживання, побутові обов’язки та можливі додаткові витрати, аби уникнути непорозумінь надалі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.