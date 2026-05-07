Український письменник Ян Валетов розповів, що у 2000-х бачив, до чого може привести ситуація навколо України, і написав цикл романів «Нічия земля», описане у яких нагадує сьогодення, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Це романи-попередження. Це коли намагалися попередити людство, до чого воно може дійти. Але на людство я не замахувався, мене цікавила Україна. Я завжди у багатьох інтерв'ю це вже повторював і повторю, що не займаюся прогнозами. Я бачу процеси, і ці процеси можуть призвести до якихось результатів, саме аналіз процесів мене привів на той момент до написання цієї книги», – пояснює Ян Валетов.

За словами гостя програми, його завжди хвилювало, що, незважаючи на соборність та неподільність, у нас кілька Україн, і він розумів, що може влаштувати нам росія, але коли він писав «Нічию землю», непопулярно було говорити про те, що можлива війна. У самій книзі, розповідає письменник, описано, що український уряд вирішив поставити ультиматум і повністю перекрити газо- і нафтопроводи на своїй території, а у відповідь російський імператор завдав удару по наших греблях, зробивши центральну частину України неживою, після чого захопив потрібні йому транспортні шляхи.

«Там є шпигунська частина, там є політична частина, там є і «кольчужний скандал», який був на той момент на слуху. Загалом нічого я там особливого не придумав. Я описав, у що може вилитися те, що відбувалося в Україні на початку 2000-х років. І фактично, на жаль, я не сильно помилився», – наголошує Ян Валетов.

Так, констатує письменник, добре, що росіяни не зруйнували все, але конфліктну частину він передбачив, і навіть якийсь поділ, адже у книзі Україна розділена на східну Федерацію, центральну Нічию землю та Гетьманщину. За словами гостя програми, він реалістична людина, хоч його і називають фантастом, але тоді в Україні була ситуація, яка могла закінчитися погано, і все пішло за цим сценарієм.

