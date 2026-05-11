Грошова допомога для ВПО в Київській області за рішенням уряду тепер базується на більш адресних підходах до кожного отримувача, повідомляє Politeka.

Оновлення державної політики у соціальній сфері спрямоване на те, щоб підтримка стала доступнішою для тих людей, які раніше з різних причин втратили право на отримання коштів.

Однією з найбільш значущих новацій стало суттєве подовження загального строку надання грошової допомоги для ВПО в Київській області.

Якщо раніше максимальний період виплат обмежувався 2 роками, то за новими правилами переселенці зможуть розраховувати на підтримку протягом 30 місяців.

Розширення кола потенційних отримувачів стосується насамперед найбільш вразливих верств населення, серед яких діти та громадяни, які за станом здоров’я чи віком офіційно визнані непрацездатними.

При цьому, суми виплат залишилися на звичному рівні. Дорослі особи отримують від держави по 2 тисячі гривень щомісяця. Для дітей та осіб, які мають інвалідність будь-якої групи, передбачена сума у розмірі 3 тисяч гривень на місяць.

Грошова допомога для ВПО в Київській області призначається за умови, що середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не є більшим за встановлену межу у 10 380 гривень.

Також фахівці перевіряють відсутність значних заощаджень на банківських рахунках та фактів здійснення дорогих покупок, сума яких перевищує 100 тисяч гривень.

Люди, які раніше отримали відмову у виплатах через рівень доходів, тепер мають законну можливість ініціювати перегляд таких рішень.

Особливо це стосується родин із дітьми, адже для них встановлено окремі пільгові умови. Тепер малеча має право на виплати незалежно від того, скільки заробляють їхні батьки.

