В целях повышения надежности электроснабжения вводят плановые графики отключения света в Киевской области на 13 мая.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных "Киевских региональных электросетей".

Вводятся плановые графики отключения света в Киевской области на 13 мая, ведь энергетики будут проводить профилатические и плановые ремонтные работы. В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Киевские региональные электросети будут проводить профилактические работы.

13.05.2026 года с 08:00 до 20:00 вводятся дополнительные графики отключения света в селе Рославычи. Обесточат отдельные улицы этого населенного пункта:

Лисова — №17, 20, 21;

Нагирна — №35-А, 39, 46;

Пидгирна — №5, 12, 21, 27, 27-А, 0068;

Польова — №1 - 48, 1А, 1Д, 2-А, 2-В, 3В, 10-А, 12А, 23/1, 26А, 32А, 37А;

пров. Польовый — №1, 2, 5, 5А, 6, 6А, 11, 0039.

Также 13 мая с 08:00 до 20:00 не будет электричества в селе Ходосивка. На многие часы исчезнет свет только на улице Польова.

В этот же день временные ограничения будут введены в селе Лисныкы. Электричество исчезнет с 08:00 до 20:00 часов на улице Лугова - №24.



Также вводятся дополнительные графики отключений электричества в селе Гоголив с 09:00–20:00. Они касаются следующих улиц:

Абрыкосова, Кыивська, Кильцева, Красыливська, М. Заньковецькои, М. Лагуновои, Польова, Требухивська, пров. Кыивськый, СТ «Прогрес».



Кроме этого, с 09:00–20:00 часов будет исчезать электричество в поселке Велыка Дымерка. Обесточат такие улицы:



Кыивська, Соборна, Украинська.



