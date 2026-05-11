Ограничения движения транспорта в Киеве начали действовать из-за необходимости проведения безотлагательных ремонтных работ на мосту имени Патона, сообщает Politeka.

Специалисты КП "Киевавтодоргород" во время очередного осмотра объекта заметили серьезные дефекты, требующие немедленного вмешательства дорожных служб.

В частности, представители коммунальной корпорации пояснили, что в ходе планового обследования сооружения специалисты обнаружили повреждение деформационного шва закрытого типа.

Эти разрушения зафиксированы на бетонных плитах мостового покрытия. Именно поэтому ограничения движения транспорта в Киеве стали необходимым шагом для предотвращения дальнейшего проседания полотна и разрушения конструктивных элементов моста.

По официальной информации КГГА, специалисты успокаивают киевлян, отмечая, что выявленный дефект носит локальный характер. В настоящее время повреждение не создает критической угрозы для общего технического состояния всего сооружения.

Однако в коммунальном предприятии настаивают, что медлить с восстановлением нельзя, ведь ежедневные нагрузки могут усугубить ситуацию.

Ограничения движения транспорта в Киеве действуют только в первой полосе по направлению с левого берега на правый.

Водителям следует обратить внимание, что из-за частичного перекрытия проезжей части на этом участке возможно усложнение трафика, особенно в утренние часы пик.

По предварительным расчетам экспертов, аварийный ремонт на мосту Патона продлится до 14 мая.

Городские власти призывают водителей заранее учитывать эти изменения, обращать внимание на установленные дорожные знаки и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты через Дарницкий мост или мост через Десенко.

