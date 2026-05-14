Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области теперь будут выдавать по измененному алгоритму, сообщает Politeka.
Команда волонтерской организации Формат20, активно работающая еще с 24 февраля 2022 года, продолжает поддерживать пострадавших от войны.
В настоящее время работа сосредоточена на обеспечении бесплатными продуктами тех людей, которые оказались в самых сложных жизненных обстоятельствах из-за боевых действий и оккупации.
Пункт выдачи помощи для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области расположен непосредственно в столице по адресу проспект Лобановского 4-а.
Однако организаторы отмечают строгое соблюдение обновленных критериев отбора получателей.
Согласно официальному сообщению в телеграмм-канале фонда, получить продовольственные наборы смогут внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть оккупированные территории в период с 2025 года и по сей день.
Это решение направлено на первоочередную поддержку выехавших недавно и еще не успел адаптироваться на новом месте.
Вместе с тем, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области остаются доступными и для других уязвимых слоев населения, получивших соответствующий статус раньше.
В частности, право на получение гуманитарных пакетов имеют переселенцы, которые получили соответствующий статус до 2025 года, но при этом относятся к определенным социальным категориям.
В этот список входят лица с инвалидностью первой и второй групп, а также многодетные семьи, которые воспитывают троих и более детей.
Отдельно выделена категория родителей-одиночек и матерей-одиночек, которые самостоятельно обеспечивают детей, и семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью.
Последние новости Украины:
Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.
Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.