Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области теперь будут выдавать по измененному алгоритму, сообщает Politeka.

Команда волонтерской организации Формат20, активно работающая еще с 24 февраля 2022 года, продолжает поддерживать пострадавших от войны.

В настоящее время работа сосредоточена на обеспечении бесплатными продуктами тех людей, которые оказались в самых сложных жизненных обстоятельствах из-за боевых действий и оккупации.

Пункт выдачи помощи для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области расположен непосредственно в столице по адресу проспект Лобановского 4-а.

Однако организаторы отмечают строгое соблюдение обновленных критериев отбора получателей.

Согласно официальному сообщению в телеграмм-канале фонда, получить продовольственные наборы смогут внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть оккупированные территории в период с 2025 года и по сей день.

Это решение направлено на первоочередную поддержку выехавших недавно и еще не успел адаптироваться на новом месте.

Вместе с тем, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области остаются доступными и для других уязвимых слоев населения, получивших соответствующий статус раньше.

В частности, право на получение гуманитарных пакетов имеют переселенцы, которые получили соответствующий статус до 2025 года, но при этом относятся к определенным социальным категориям.

В этот список входят лица с инвалидностью первой и второй групп, а также многодетные семьи, которые воспитывают троих и более детей.

Отдельно выделена категория родителей-одиночек и матерей-одиночек, которые самостоятельно обеспечивают детей, и семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью.