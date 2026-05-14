Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области остается важной поддержкой для семей, которые ищут безопасное место.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области продолжают предлагать местные жители, которые предоставляют собственные дома и квартиры людям, вынужденным покинуть дома из-за войны, сообщает Politeka.

Информация о доступных вариантах регулярно появляется на платформе «Допомагай», где публикуют объявления о временном проживании в разных районах региона. Большинство предложений предполагает размещение без арендной платы.

В настоящее время переселенцам доступно несколько форматов проживания. Условия зависят от населенного пункта и бытовых возможностей владельцев, однако в большинстве случаев речь идет о бесплатном использовании жилья в обмен на пособие по ежедневным делам.

В Переяславском районе готовы поселить женщину или мать с ребенком в возрасте от трех лет. Для проживания предлагается отдельная комната в частном доме с кухней, санузлом и базовыми бытовыми условиями. От будущих жителей ждут только пособия по хозяйству.

Еще один вариант расположен в поселке Боровая Фастовщины. Там ищут человека для совместного проживания с пожилой женщиной. Дом оборудован необходимой техникой, имеет отопление и стабильный интернет. По словам владельцев, главным условием является постоянное присутствие и общение.

В селе Макеевка Белоцерковского района переселенцам готовы предоставить отдельное здание с мебелью, бытовой техникой и несколькими видами отопления. Вода подается из скважины. Жители платят только коммунальные услуги и помогают пожилому хозяину в повседневных вопросах.

Эксперты советуют перед заселением подробно обсуждать условия проживания, возможные бытовые обязанности и дополнительные расходы во избежание недоразумений в будущем.

