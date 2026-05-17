Прогноз погоды с 18 по 24 мая в Киеве базируется на данных синоптического ресурса sinoptik.ua, указывающего на преобладание облачности в течение большей части недели, сообщает Politeka.

Как свидетельствует прогноз погоды на неделю с 18 по 24 мая в Киеве, начало этого периода будет относительно спокойным, однако уже с середины недели в столице ожидается увеличение количества осадков.

18 мая температурные показатели ночью составят около +13°, а днем ​​воздух прогреется до +18°. Синоптики отмечают, что днем ​​возможен небольшой дождь.

На следующий день 19 мая солнце будет появляться на небе крайне редко. Столбики термометров ночью покажут +15°, а днем ​​ожидается значительное потепление до +25°. Во второй половине дня горожанам следует быть готовыми к мелкому дождю.

20 мая также не порадует обилием солнечного света, ведь с самого утра небо затянется облаками. Температура воздуха будет продолжать расти, достигая днем ​​отметки +26°. Как и в предыдущие дни, после обеда прогнозируется мелкий дождь.

Прогноз погоды на неделю с 18 по 24 мая в Киеве предполагает, что 21 мая утро будет нетипично безоблачным и ясным.

Однако уже к полудню ситуация изменится, и облака снова укроют небо столицы. Температура днем ​​будет +25°, а после обеда возможны небольшие осадки.

22 мая воздух прогреется до +25°, но всю вторую половину дня пройдет мелкий дождь. Влажность воздуха в утренние часы будет достигать 90%.

23 и 24 мая пройдут под плотной облачностью. Хотя утро субботы и воскресенья может быть солнечным, к середине дня небо затянется.

Температура днем ​​будет колебаться от +20 ° до +24 °. В эти дни и днем, и вечером ожидаются дожди, поэтому киевлянам, планирующим отдых на природе, следует учесть этот фактор.

