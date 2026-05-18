Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области стали доступны благодаря работе волонтеров объединения "Формат20", сообщает Politeka.

Организация с первых дней полномасштабного вторжения активно помогает пострадавшим гражданским лицам.

Волонтеры сосредоточили внимание на обеспечении наборами с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенионеров в Киевской области.

Данная поддержка предназначена для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны. Гуманитарная инициатива действует непосредственно в столице, но ориентирована на жителей региона.

Пункт выдачи помощи расположен в Киеве по адресу проспект Лобановского 4-а. Следует учитывать, что представители организации недавно обновили условия предоставления свертков.

Согласно официальному сообщению в Telegram-канале объединения, приоритет предоставляется людям, имеющим статус внутриперемещенных лиц.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области могут получить граждане, выехавшие с временно оккупированных территорий в период с начала 2025 года и по сегодняшний день.

Это правило касается тех, кто только что эвакуировался и нуждается в немедленной поддержке. В то же время существуют некоторые исключения для тех, кто зарегистрировался как переселенец раньше.

Если статус ВПЛ был приобретен до 2025 года, право на пакет сохраняется при условии принадлежности к одной из социальных категорий. Речь идет о лицах с инвалидностью первой и второй группы, а также многодетных семьях.

Также продовольственная помощь выдается матерям или родителям, воспитывающим детей самостоятельно, и семьям, где есть дети с инвалидностью.

Прием звонков для регистрации производится дважды в неделю в понедельник или пятницу. Звонить можно в указанное время с 12:00 до 15:00 по телефону 067 321 96 77.

