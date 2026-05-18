Грошова допомога для ВПО в Київській області від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців передбачає фінансову підтримку в розмірі 3600 грн на кожного члена родини щомісяця, повідомляє Politeka.

Така програма розрахована на три місяці, тому загальна сума на одну особу становить 10 800 грн.

Ці кошти спрямовані на те, щоб люди могли покрити свої базові потреби та адаптуватися на новому місці проживання.

Організатори зазначають, що реєстрація у програмі є одноразовою, а виплата нараховується одразу на все домогосподарство.

Згідно з офіційними даними міжнародних організацій, протягом 2025 та 2026 років понад 4 мільйони українців зберігають статус внутрішньо переміщених осіб.

Це підтверджує, що грошова допомога для ВПО в Київській області залишається надзвичайно актуальною для багатьох сімей, які намагаються налагодити побут.

Для участі у програмі існують чіткі критерії, за якими визначають отримувачів виплат. Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які отримали відповідну довідку протягом останніх 6 місяців.

Також право на реєстрацію мають громадяни, які повернулися до постійного місця проживання в Україні після перебування за кордоном через повномасштабне вторгнення.

Важливо враховувати, що заявник не повинен отримувати аналогічну фінансову підтримку від інших фондів протягом останніх 3 місяців.

Крім того, встановлено ліміт щодо доходів родини. Потенційні отримувачі мають заробляти менше ніж 6318 грн на особу.

Пріоритет у черзі на реєстрацію надається вразливим категоріям населення.

Для того щоб була оформлена грошова допомога для ВПО в Київській області, необхідно звернутися до партнерів УВКБ ООН, якими виступає БФ "Право на захист".