Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области и от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев предусматривает финансовую поддержку в размере 3600 грн на каждого члена семьи ежемесячно, сообщает Politeka.

Такая программа рассчитана на три месяца, поэтому общая сумма на одного человека составляет 10 800 грн.

Эти средства направлены на то, чтобы люди могли покрыть свои базовые потребности и адаптироваться к новому месту жительства.

Организаторы отмечают, что регистрация в программе одноразовая, а выплата начисляется сразу на все домохозяйство.

Согласно официальным данным международных организаций, в течение 2025 и 2026 годов более 4 миллионов украинцев сохраняют статус внутренне перемещенных лиц.

Это подтверждает, что денежная помощь для ВПЛ в Киевской области остается чрезвычайно актуальной для многих семей, пытающихся наладить быт.

Для участия в программе существуют четкие критерии, по которым определяют получателей выплат. Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, получившие соответствующую справку за последние 6 месяцев.

Также право на регистрацию имеют граждане, вернувшиеся к постоянному месту жительства в Украине после пребывания за границей из-за полномасштабного вторжения.

Важно учитывать, что заявитель не должен получать аналогичную финансовую поддержку от других фондов за последние 3 месяца.

Кроме того, установлен лимит по доходам семьи. Потенциальные получатели должны зарабатывать менее 6318 грн на человека.

Приоритет в очереди на регистрацию предоставляется уязвимым категориям населения.

Чтобы была оформлена денежная помощь для ВПЛ в Киевской области, необходимо обратиться к партнерам УВКБ ООН, которыми выступает БФ "Право на защиту".