Дефицит продуктов в Киевской области все заметнее отражается на сегменте свежих овощей.

Дефицит продуктов в Киевской области стал одним из ключевых факторов стремительного удорожания тепличных помидоров, цены на которые продолжают расти на фоне ограниченного предложения и дорогостоящего импорта, сообщает Politeka.

По данным рынка, только за последнюю неделю стоимость томатов поднялась примерно на 10%. В апреле 2026 средний ценник в магазинах и супермаркетах колеблется в пределах 160-180 гривен за килограмм. Это почти на 77% выше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Специалисты аграрного сектора объясняют ситуацию сезонным сокращением внутреннего производства. Украинские тепличные комбинаты пока не способны полностью обеспечить спрос, поэтому значительная часть продукции поступает из-за границы.

Дополнительное давление на рынок создает удорожание логистики, энергоносителей и импортных поставок. Поэтому закупочная стоимость овощей для торговых сетей остается высокой, что оказывает непосредственное влияние на конечные цены для покупателей.

Экономисты отмечают, что дефицит продуктов в Киевской области все заметнее отражается на сегменте свежих овощей. Самыми чувствительными остаются сезонные позиции, где рынок зависит от стабильности урожая и объемов поставок.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, участники отрасли ожидают постепенного улучшения уже в ближайшие недели. С началом активного сбора украинских тепличных помидоров, предложение должно вырасти, а темпы повышения стоимости — замедлиться.

Ранее аналитики также сообщали о подорожании моркови, которое связывается с нехваткой качественной продукции и сокращением запасов в хранилищах.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: как усложнилась ситуация.

Также Politeka сообщала, Где платят до 40 тысяч гривен: работа для пенсионеров в Киеве.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: какие условия получения.