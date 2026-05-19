Доплати для пенсіонерів у Київській області розраховуються на основі накопиченого страхового стажу громадянина, повідомляє Politeka.

У Пенсійному фонді пояснили правила виходу на пенсію за віком, які діють у 2026 році. Для оформлення виплат у 60 років громадянам необхідно накопичити щонайменше 33 роки страхового стажу.

Для отримання пенсійного забезпечення у 63 роки потрібно офіційно відпрацювати мінімум 23 роки, а для виходу на відпочинок у 65 років законодавством встановлено межу в 15 років.

Державні доплати для пенсіонерів у Київській області за додаткову роботу призначаються саме за ті роки, які перевищують ці зазначені пороги.

Для правильного обрахунку суми надбавки велике значення має конкретний час оформлення пенсійного забезпечення.

Якщо літня людина вийшла на заслужений відпочинок до жовтня 2011 року, то понаднормовим для неї вважають стаж понад 25 років для чоловіків і більше 20 років для жінок.

Для громадян, які оформили державні виплати після жовтня 2011 року, ці показники вже становлять понад 35 та 30 років відповідно.

Принцип збільшення пенсійних виплат є єдиним для всіх громадян і полягає в тому, що за кожен повний додатковий рік роботи до основної суми пенсії нараховують 1%.

Водночас законодавство обмежує максимальний розмір цієї надбавки, оскільки вона не може бути більшою за 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році загальний прожитковий мінімум для непрацездатних громадян становить 2 595 гривень.

Зважаючи на цей показник, максимальний розмір доплати для пенсіонерів у Київській області за один додатковий рік офіційної праці складає 25,95 гривень.

Завдяки такому накопичувальному механізму за наявності 20 років офіційного понаднормового стажу щомісячні виплати перевищують суму в 500 гривень.

