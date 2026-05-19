Доплаты пенсионерам в Киевской области рассчитываются на основе накопленного страхового стажа гражданина, сообщает Politeka.

В Пенсионном фонде объяснили правила выхода на пенсию по возрасту, действующим в 2026 году. Для оформления выплат в 60 лет гражданам необходимо накопить не менее 33 лет страхового стажа.

Для получения пенсионного обеспечения в 63 года нужно официально отработать минимум 23 года, а для выхода на отдых в 65 лет законодательством установлен предел в 15 лет.

Государственные доплаты для пенсионеров в Киевской области за дополнительную работу назначаются именно за те годы, которые превышают указанные пороги.

Для правильного учета суммы надбавки большое значение имеет конкретное время оформления пенсионного обеспечения.

Если пожилой человек вышел на заслуженный отдых до октября 2011 года, то сверхурочный для него считается стаж более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин.

Для граждан, оформивших государственные выплаты после октября 2011 года, эти показатели уже составляют более 35 и 30 лет соответственно.

Принцип увеличения пенсионных выплат един для всех граждан и заключается в том, что за каждый полный дополнительный год работы к основной сумме пенсии насчитывают 1%.

В то же время законодательство ограничивает максимальный размер этой надбавки, поскольку она не может быть больше 1% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2026 году общий прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан составляет 2595 гривен.

Ввиду этого показателя максимальный размер доплаты для пенсионеров в Киевской области за один дополнительный год официального труда составляет 25,95 гривен.

Благодаря такому накопительному механизму при наличии 20 лет официального сверхурочного стажа ежемесячные выплаты превышают сумму в 500 гривен.

