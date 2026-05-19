Пенсия в Киеве оформляется на основе данных о страховом стаже, однако украинцы массово сталкиваются с проблемой, когда годы по уходу за ребенком просто исчезают из баз данных, сообщает Politeka.

Пенсия в Киеве и право на ее получение по смешанному стажу стали причиной жалоб киевлянки Татьяны. Женщина рассказала, что в период 2005 и 2006 годов официально находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

На руках у нее есть трудовая книжка с соответствующей записью и Свидетельство о рождении ребенка. Она направила официальный запрос в компетентные органы, но получила ответ о полном отсутствии сведений.

Данные об этом периоде не нашлись ни в Пенсионном фонде, ни на предприятии, ни в органах социальной защиты, хотя женщина уходила в отпуск официально с работы и получала все причитающиеся денежные выплаты.

Различные правила подсчета стажа связаны с изменениями в законодательстве. Все время ухода за ребенком до трех лет, который имел место до 2004 года, засчитывается в общий стаж автоматически.

Для этого будущему пенсионеру достаточно предоставить только Свидетельство о рождении. После 2004 правила существенно изменились, ведь теперь учитываются исключительно те месяцы, за которые в фонд поступали страховые взносы.

Это может быть уплата средств работодателем во время отпуска по беременности и родам, или финансирование со стороны государства, пока мама получала помощь в управлении соцзащиты.

В предоставленной справке ОК-5 за 2005 и 2006 годы ясно видно, что страховые взносы отражаются только за отдельные месяцы. В 2005 году денежные средства поступали с июля по октябрь, а в 2006 году зафиксированы только январь, ноябрь и декабрь.

Некоторые из этих месяцев указаны как неполные, а для их полного зачета сумма взноса должна быть не меньше установленного к тому времени минимума.

Для решения этой проблемы будущим пенсионерам необходимо предпринять несколько важных шагов. Прежде всего, нужно четко разграничить даты по приказам предприятия, чтобы отделить время отпуска по беременности от непосредственного ухода за ребенком до трех лет.

Если предприятие не перечисляло средства, взносы должны были платить соцзащита. При отсутствии информации в базе данных ПФУ гражданам придется самостоятельно требовать архивные справки о выплате пособий от органов социальной защиты по месту жительства.

Обращаться в суд и потребовать, чтобы назначенная пенсия в Киеве учитывала спорные годы, можно только после сбора всех официальных бумаг.

