Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области готовится в Белой Церкви, где ЧАО «КАТП-1028» планирует изменить стоимость вывоза бытовых отходов для населения, учреждений и предприятий.

Соответствующий проект решения уже обнародован на сайте городского совета. В компании объясняют пересмотр расценок существенным ростом затрат на обслуживание техники, а также резким удорожанием горючего.

Действующие суммы утвердили весной 2025 года. С тех пор, по данным предприятия, экономические показатели заметно изменились, поэтому нынешние расценки больше не покрывают фактическую себестоимость работ.

Согласно обнародованным расчетам, новые показатели возрастут в среднем на 12,7–22,5% в зависимости от категории потребителей.

Для жителей, пользующихся контейнерами предприятия, стоимость управления смешанными бытовыми отходами может возрасти со 126,35 гривны до 148,08. Для владельцев индивидуальных контейнеров сумма изменится с 112,51 до 134,10 грн.

Для бюджетных учреждений также предусмотрена корректировка - со 132,85 до 154,38 гривны.

Наибольший рост ожидается в сегменте крупногабаритных отходов. Здесь показатель может подняться с 185,96 до 227,88 гривны за кубометр.

Отдельно повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области повлияет и на ежемесячные платежи жителей. Для жителей многоэтажек сумма может возрасти с 27,85 до 32,78 гривны на одного человека. В частном секторе - с 34,91 до 41,05 гривны.

В то же время, абонентская плата останется без изменений и составит 12 гривен за лицевой счет.

В предприятии отмечают, что основным фактором пересмотра является подорожание дизельного топлива и метана. В частности, дизель вырос в цене с 48,88 до 86,40 гривны за литр, а метан с 31,98 до 48 гривен за кубометр.

Поэтому нынешний уровень возмещения расходов для смешанных отходов составляет около 82%, а для крупногабаритных — лишь 55,5%.

Жители общины могут посылать свои предложения и замечания по новым расценкам до 29 мая 2026 года.

