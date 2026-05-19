Дефицит продуктов в Киевской области фиксируется на фоне роста импорта минеральных удобрений в первом квартале 2026 года, который достиг 1,2 млн. тонн и превысил прошлогодний показатель на 13%, передает Politeka.
Несмотря на увеличенные поставки, баланс между спросом и предложением на аграрном рынке остается неустойчивым. Аналитики отмечают, что потребительское давление возрастает быстрее возможностей его покрытия. Дополнительными факторами являются весенние полевые работы, расширение посевных площадей, логистические задержки и колебания мировых ценовых индикаторов.
Внутренний производственный сектор не обеспечивает полного закрытия потребностей, поэтому зависимость от внешних поставок сохраняется. Участники рынка вынуждены корректировать расходы и изменять каналы обеспечения ресурсами, что создает риск для урожайной кампании 2026 года.
Отдельно эксперты обращают внимание на плодоовощный сегмент. Дефицит продуктов в Киевской области проявляется в сокращении объемов качественных яблок, которые остаются в хранилищах в меньших количествах.
Причину увязывают с особенностями предыдущего сезона. Часть собранного урожая закладывали на хранение в перезрелом состоянии, что ухудшило товарные характеристики и уменьшило пригодные для реализации запасы.
Дополнительное влияние оказал неравномерный подход к технологиям регулирования созревания. Поэтому плоды быстрее теряли качество во время хранения, что сузило предложение на рынке.
Эксперты прогнозируют, что дальнейшая динамика будет зависеть от логистических решений, результатов нового сбора и стабильности поставочных цепей, определяющих ситуацию в продовольственном сегменте.
