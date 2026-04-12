Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области предусматривает единовременную выплату в размере 1500 гривен для определенных категорий населения, сообщает Politeka.net.

Поддержка введена в соответствии с решением правительства.

Инициативу утвердил Кабинет Министров Украины 18 марта 2026 г. постановлением № 341 «Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной доплаты отдельным категориям населения». Денежные средства будут начисляться автоматически, без подачи заявлений.

Право на выплату имеют граждане, которым на 1 апреля 2026 года назначена пенсия или государственная социальная поддержка. Общий размер пенсионного обеспечения не должен превышать 25950 гривен, что соответствует десяти прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц.

Доплата включает выплаты по возрасту, инвалидности и в связи с потерей кормильца, а также за выслугу лет и специальные надбавки. Речь идет о пенсионном обеспечении государственных служащих, должностных лиц органов местного самоуправления, ученых и военных.

Финансовая поддержка распространяется и на участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также на семьи погибших или пропавших без вести защитников Украины. Для этих категорий выплата предоставляется вне зависимости от суммы пенсионного обеспечения.

В перечень получателей входят внутренне перемещенные лица, малообеспеченные семьи, граждане без права на пенсию и люди, которые ухаживают за лицами с инвалидностью. Также предусмотрена помощь одиноким матерям, опекунам, многодетным семьям и семьям с тяжелобольными детьми.

Если человек одновременно подпадает под несколько категорий, то средства выплачиваются только по одному основанию. Это предусмотрено условиями правительственного постановления.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области направлена ​​на поддержку социально уязвимых граждан и обеспечение их базовых потребностей в апреле 2026 года. Жителям рекомендуют проверять поступление средств в банковские учреждения или через электронные сервисы.

