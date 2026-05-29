Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области остается доступным благодаря частным инициативам жителей, которые продолжают предоставлять убежища людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Новые предложения появляются в разных общинах региона. Преимущественно речь идет об отдельных комнатах или домах с необходимыми бытовыми условиями для комфортного проживания.

В селе Макеевка Белоцерковского района переселенцам готовы предоставить кирпичный утепленный дом. Дом оборудован электричеством, газом, интернетом, скважиной и альтернативным отоплением. Внутри есть мебель, бытовая техника, холодильник, стиральная машина и бойлер. Будущие жители будут платить только коммунальные услуги. Владельцы также просят помогать пожилому мужчине, проживающему рядом.

Еще один вариант доступен в Белоцерковском районе. Для женщины или матери с ребенком предлагают отдельную комнату на период военного положения. Денежная оплата не предусмотрена, ожидается посильная помощь по хозяйству. В доме есть вода, кухня, ванная и отдельный санузел.

Похожее предложение действует и в Борисполе. Женщина или переселенка с ребенком может получить отдельное местожительство без арендной платы. При необходимости владельцы готовы помочь с питанием.

Представители волонтерских инициатив советуют внимательно ознакомиться с условиями проживания, уточнять бытовые нюансы и предварительно согласовывать детали заселения. Это помогает быстрее найти подходящий вариант и избежать недоразумений в будущем.

