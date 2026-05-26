Подорожание овощей в Киевской области фиксируют аналитики розничного рынка, сообщает Politeka.

Как информирует Минфин , речь идет о таких овощах как: капуста, чеснок и морковь демонстрируют разную ценовую динамику по состоянию на май 2026 года.

Средний уровень белокочанной капусты составил 21,93 грн за килограмм. В торговых сетях цена колеблется от 14,89 до 31 грн. По сравнению с апрелем, когда средний показатель составил 10,57 грн., зафиксировано существенное увеличение на 11,83 грн. Самые низкие значения наблюдались в отдельных онлайн-предложениях, в то время как крупные магазины содержат более высокий диапазон.

Отдельно рынок отмечает более стабильный рост по чесноку. Средняя цена составляет 155,17 грн за килограмм. В разных сетях показатели варьируются от 144 до 172,50 грн. За месяц прибавилось 3,73 грн, что указывает на умеренное, но постоянное движение вверх без резких скачков.

Наиболее заметное изменение зафиксировано по моркови. Средняя стоимость поднялась до 35,30 грн. за килограмм. По сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель был значительно ниже, прирост составил 22,73 грн. В торговых точках цены колеблются от 25,90 до 45 грн. в зависимости от поставки и сети.

Данные свидетельствуют, что подорожание овощей в Киевской области наиболее ощутимо в сегменте корнеплодов, в то время как другие позиции растут постепенно.

Эксперты связывают колебания с сезонными факторами, логистическими затратами и изменением объемов снабжения. Дополнительное влияние оказывает неравномерное предложение между торговыми сетями и онлайн-платформами.

В итоге рынок сохраняет восходящий тренд, но темпы роста различаются в зависимости от конкретного вида продукции.

Источник: Минфин

