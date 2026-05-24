Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно в разных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области остается доступным благодаря инициативам местных жителей, которые открывают свои дома и квартиры для переселенцев, потерявших дома из-за войны, сообщает Politeka.

Предложения регулярно обновляются на онлайн-платформах и общинах региона.

На сервисе «Помогай» каждый день появляются новые объявления из разных населенных пунктов области. Там предлагают комнаты, квартиры или частные дома без арендной платы. Часто владельцы сразу указывают на условия сожительства и бытовые обязанности для будущих жителей.

Часть вариантов предполагает не только проживание, но и участие в домашних делах или уход за пожилыми людьми. Окончательные договоренности формируются индивидуально между сторонами при личном контакте.

В Переяславском районе ищут женщину или мать с ребенком от трех лет. Для заселения подготовлена ​​отдельная комната в доме с кухней, санузлом и базовыми удобствами. От жителей ждут помощи в повседневном обиходе.

Еще один вариант предлагают в поселке Боровая Фастовщины. Там готовы принять человека для совместного проживания с пожилой женщиной. Дом оборудован отоплением, техникой и интернетом, а ключевым условием является постоянное присутствие и взаимная поддержка.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области также доступно в селе Макеевка Белоцерковского района. Переселенцам предлагают отдельное здание с мебелью, техникой и несколькими системами отопления. Вода подается из скважины, а жители платят только коммунальные расходы и участвуют в простых хозяйственных делах.

Эксперты отмечают, что подобные инициативы частных владельцев остаются одним из ключевых способов быстрого размещения людей после эвакуации в более безопасные районы.

Перед заселением советуют внимательно проверять условия проживания, уточнять детали затрат и актуальность предложений, поскольку доступные варианты могут быстро изменяться в зависимости от спроса.

Источник:Допомогай

