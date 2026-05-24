Безкоштовне житло для ВПО у Київській області залишається доступним завдяки ініціативам місцевих мешканців, які відкривають свої будинки та квартири для переселенців, що втратили домівки через війну, повідомляє Politeka.

Пропозиції регулярно оновлюються на онлайн-платформах і в громадах регіону.

На сервісі «Допомагай» щодня з’являються нові оголошення з різних населених пунктів області. Там пропонують кімнати, квартири або приватні будинки без орендної плати. Часто власники одразу зазначають умови співжиття та побутові обов’язки для майбутніх мешканців.

Частина варіантів передбачає не лише проживання, а й участь у домашніх справах або догляд за літніми людьми. Остаточні домовленості формуються індивідуально між сторонами під час особистого контакту.

У Переяславському районі шукають жінку або матір із дитиною від трьох років. Для заселення підготовлено окрему кімнату в будинку з кухнею, санвузлом та базовими зручностями. Від мешканців очікують допомоги у щоденному побуті.

Ще один варіант пропонують у селищі Борова на Фастівщині. Там готові прийняти людину для спільного проживання з літньою жінкою. Оселя обладнана опаленням, технікою та інтернетом, а ключовою умовою є постійна присутність і взаємна підтримка.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області також доступне в селі Макіївка Білоцерківського району. Переселенцям пропонують окремий будинок із меблями, технікою та кількома системами опалення. Вода подається зі свердловини, а мешканці сплачують лише комунальні витрати й беруть участь у простих господарських справах.

Експерти наголошують, що такі ініціативи приватних власників залишаються одним із ключових способів швидкого розміщення людей після евакуації в більш безпечні райони.

Перед заселенням радять уважно перевіряти умови проживання, уточнювати деталі витрат і актуальність пропозицій, оскільки доступні варіанти можуть швидко змінюватися залежно від попиту.

