Подорожчання продуктів в Київській області менш помітно відобразилося на деяких товарах.

Подорожчання продуктів в Київській області залишається однією з помітних тенденцій на споживчому ринку, передає Politeka.

Оновлені дані моніторингу свідчать про поступове зростання вартості окремих товарів із бакалійної, молочної та м'ясної груп.

Найвідчутніше за останній місяць подорожчав плавлений сир. Середня ціна упаковки вагою 70 грамів досягла 31,76 гривні, що на 4,54 гривні більше, ніж на початку червня. Таку динаміку пов'язують зі збільшенням виробничих витрат і змінами закупівельної вартості сировини.

Також зросла ціна вареної ковбаси. Станом на 6 липня середня вартість упаковки масою 400 грамів становить 182,92 гривні, що на 2,5 гривні перевищує показник місячної давності. На формування цінників впливають витрати на переробку, логістику та енергоресурси.

Водночас Подорожчання продуктів в Київській області менш помітно відобразилося на рисі. Кілограм довгозернистого пропареного продукту нині коштує в середньому 52,67 гривні, що лише на 1 гривню більше порівняно з початком минулого місяця.

Експерти зазначають, що зміни залишаються нерівномірними. Найшвидше на економічні чинники реагують продукти з вищою собівартістю виробництва, тоді як окремі позиції бакалії демонструють відносно стабільну динаміку.

Аналітики прогнозують, що подальша ситуація залежатиме від вартості сировини, транспортних витрат, цін на енергоносії та рівня споживчого попиту. Саме ці фактори визначатимуть подальший рух цін у найближчі тижні.

Фахівці радять покупцям стежити за оновленням вартості товарів, адже в літній період окремі категорії можуть змінюватися залежно від ринкової кон'юнктури та обсягів пропозиції.

Джерело: Мінфін

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