Механізм виплати, цієї одноразової грошової допомоги у Київській області для пенсіонерів та інших категорій українців, чітко регламентований.

Грошова допомога у Київській області для пенсіонерів у 1500 грн нараховується не на домогосподарство в цілому, а окремо кожному отримувачу соцвиплат, пише Politeka.net.

Саме тому підсумкова сума підтримки для родини може суттєво зростати — вона безпосередньо залежить від кількості членів сім’ї, які мають право на такі нарахування, та їхнього соціального статусу.

Як пояснюють у Пенсійний фонд України, механізм виплати цієї одноразової грошової допомоги у Київській області чітко регламентований постановою уряду. Зокрема, йдеться про Постанова Кабінету Міністрів України №341 від 18 березня 2026 року, яка визначає порядок, умови та коло отримувачів квітневої доплати.

Документ встановлює перелік громадян, яким передбачено виплату — за умови, що вони отримують пенсійні або інші державні соціальні виплати. Водночас існують і винятки.

Зокрема, допомога не нараховується особам, які ще не досягли 60-річного віку, а також тим, чиї щомісячні виплати перевищують встановлений поріг — десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, що становить 25 950 гривень.

Якщо ж розмір пенсії або соціальної допомоги пенсіонерів перевищує цей рівень, квітнева доплата у 1500 гривень не передбачена. Однак і тут є окремі винятки. Обмеження не застосовуються до громадян віком понад 60 років, які мають особливий статус — зокрема, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, учасників бойових дій, які захищали Україну з 2014 року, а також членів родин загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Окремий блок постанови стосується соціально вразливих категорій — малозабезпечених і багатодітних сімей, а також внутрішньо переміщених осіб.

Якщо вони отримують державну допомогу на проживання, їм також передбачена ця одноразова виплата. Водночас порядок призначення основних соціальних виплат для цих категорій регулюється іншими урядовими рішеннями.

Практика нарахування виглядає доволі просто: якщо в родині допомогу отримують кілька осіб, то виплата множиться відповідно до їхньої кількості. Наприклад, якщо соціальні виплати оформлені на двох членів сім’ї, загальна сума разової допомоги становитиме 3000 гривень. У випадку трьох отримувачів — уже 4500 гривень.

Джерело: НаПенсії.

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