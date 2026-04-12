Доплати для пенсіонерів у Київській області доступні лише для літніх людей, які відповідають критеріям, що були визначені законодавством.

Українські пенсіонери мають право на отримання спеціальних вікових доплат для пенсіонерів у Київській області. Йдеться про додаткові щомісячні виплати, які призначаються після досягнення певного віку та виплачуються разом із основною пенсією.

Вперше така доплата встановлюється після досягнення 70 років. Розмір надбавки залежить від вікової категорії пенсіонера і поступово зростає. Наразі передбачені такі суми:

для осіб віком від 70 до 74 років — 300 гривень;

для громадян від 75 до 79 років — 456 гривень;

для людей віком від 80 років і старше — 570 гривень щомісяця.

Важливо, що нарахування цих коштів починається з дня народження, коли людина досягає відповідного віку. Якщо ця дата припадає на перше число місяця, пенсіонер отримує повну суму надбавки вже за весь місяць. У разі, якщо день народження, наприклад, 20 числа, у перший місяць виплата буде здійснена пропорційно — лише за дні після настання відповідного віку. Надалі ж надбавка виплачуватиметься у повному обсязі щомісяця.

Оформлювати такі доплати самостійно не потрібно — вони призначаються автоматично, без додаткового звернення до Пенсійного фонду.

Разом з тим діє важливе обмеження: право на отримання вікової надбавки у Київській області мають лише ті пенсіонери, у яких загальний розмір пенсійних виплат не перевищує 10 340,35 грн. Якщо пенсія більша за цей поріг, доплата не нараховується.

Окремо варто звернути увагу на порядок зміни розміру виплати при переході до наступної вікової категорії. Надбавки не додаються одна до одної. Наприклад, після досягнення 75 років пенсіонер не отримує сумарно 300 і 456 грн.

Замість цього встановлюється новий розмір — 456 гривень. Фактично відбувається лише донарахування різниці до наступного рівня, тобто збільшення виплати на 156 гривень порівняно з попередньою.

