За останній місяць більшість позицій у сегменті свіжої продукції продемонстрували помітне зростання вартості.

За останній місяць більшість позицій у сегменті свіжої продукції продемонстрували помітне зростання вартості.

Білокачанна капуста наразі в середньому коштує 43,25 грн за кілограм. У торгових мережах показники коливаються: від 39,00 грн у Metro до 47,50 грн у Megamarket. Динаміка виглядає різкою на тлі квітневих значень, коли середній рівень тримався близько 10,57 грн.

Стрімкий рух почався у травні. Денні спостереження показують поступове підвищення з 10–12 грн до понад 40 грн. Найбільший стрибок зафіксовано в середині місяця, коли показники майже подвоїлися за кілька діб.

Часник демонструє більш стабільну картину. Середня вартість становить 151,33 грн за кілограм. Різниця між магазинами невелика: 136,00 грн у Auchan, 149,00 грн у Novus та 169,00 грн у Megamarket.

У порівнянні з квітнем, коли середній рівень становив 152,86 грн, зміни мінімальні. Протягом місяця фіксувалося плавне зниження з локальними коливаннями, без різких піків.

Морква також показала суттєве зростання. Поточна середня позначка — 37,63 грн за кілограм. У мережах ціни різняться: 32,90 грн, 35,00 грн та 45,00 грн залежно від точки продажу.

Ще місяць тому середній рівень складав лише 13,89 грн. Подальші щоденні дані відображають різкий висхідний тренд, особливо у другій половині травня, коли значення перевищили 30 грн і закріпилися вище цього рівня.

Загалом ринок демонструє нерівномірну поведінку: частина позицій стрімко дорожчає, інші залишаються відносно стабільними. Подорожчання овочів у Київській області стає помітним фактором для споживчого кошика, особливо у сегменті базових продуктів.

Джерело: Мінфін

