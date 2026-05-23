Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області позначиться на щомісячних платежах.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області готують у Білій Церкві через перегляд вартості вивезення побутових відходів для населення, установ і бізнесу, передає Politeka.

Проєкт рішення вже оприлюднено на ресурсі міської ради. Ініціатор змін — ПрАТ «КАТП-1028», яке пояснює коригування зростанням витрат на утримання техніки та подорожчанням пального.

Чинні розцінки діяли з весни 2025 року. За цей період собівартість послуг, за даними підприємства, суттєво зросла й більше не відповідає реальним витратам.

Запропоноване оновлення передбачає збільшення ставок у межах 12,7–22,5% залежно від категорії споживачів.

Для мешканців, які користуються контейнерним збором, тариф на змішані відходи може зрости з 126,35 до 148,08 грн. Власники індивідуальних контейнерів отримають новий діапазон — від 112,51 до 134,10 грн.

Бюджетні установи також потрапляють під перегляд: для них вартість планують підняти з 132,85 до 154,38 грн.

Найбільше коригування стосується великогабаритного сміття. Тут тариф може змінитися з 185,96 до 227,88 грн за кубічний метр.

Окремо підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області позначиться на щомісячних платежах: для жителів багатоквартирних будинків сума зросте з 27,85 до 32,78 грн на людину, у приватному секторі — з 34,91 до 41,05 грн.

Абонентська плата при цьому залишиться незмінною — 12 грн за особовий рахунок.

У підприємстві зазначають, що ключовими чинниками перегляду стали стрибок цін на дизель і метан. Дизельне пальне подорожчало з 48,88 до 86,40 грн за літр, метан — з 31,98 до 48 грн за кубометр.

За розрахунками компанії, нинішній рівень покриття витрат становить близько 82% для змішаних відходів і 55,5% для великогабаритних.

Обговорення триває: мешканці громади можуть подавати зауваження та пропозиції до 29 травня 2026 року.

Джерело: Крокус

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Як отримати додаткові 1000 гривень: грошова допомога для пенсіонерів в Київській області.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Київській області: стало відомо про нові труднощі.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Київській області: як сильно зросли ціни.