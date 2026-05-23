У регіоні наголошують, що графіки відключення світла у Київській області на 24 травня є частиною узгодженого технічного процесу.

У частині населених пунктів у Київській області на 24 травня діятимуть планові графіки відключення світла, повідомляє видання Politeka.net.

Як зазначається, тимчасові обмеження торкнуться низки громад регіону та запроваджуються у зв’язку з плановими роботами в енергосистемі.

Про заплановані відключення заздалегідь поінформували кілька територіальних громад, які отримали відповідні повідомлення від енергетичних служб. У регіоні наголошують, що графіки відключення світла у Київській області на 24 травня є частиною узгодженого технічного процесу, спрямованого на підтримання стабільного функціонування електромереж.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Миронівська територіальна громада. У зв'язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селі Карапиші з 08:30 до 20:30 години (12 годин поспіль) за такими адресами:

О. Ситника, 102; 104; 106; 108; 110; 112; 114; 116; 120; 122; 124; 126; 130; 132; 134; 144; 148; 150; 154; 156; 158; 160; 162; 164; 166; 168; 170; 172; 34; 36; 38; 40; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 58; 62; 66; 68; 72; 74; 76; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 96

Мирна, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16/А; 18; 19; 2; 21; 23; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 4; 47; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 69; 7; 71; 9

Незалежності, 89А.

З 08:00 – 19:00 години в селі Віта-Поштова знеструмлять окремі вулиці. Зокрема електрика зникне за адресами:

Артема Климука: 200, 201

Вереснева: 3, 5, 99

Грушевського: 12/2

Лисенка: 2

Ревен Яр: 19А, 35

В селі Юрівка з 08:00 – 19:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла, проте обмеження охоплять лише такі вулиці:

40 років Перемоги: 1, 3, 5, 7-А, 9, 11, 100

Берегова: :5129

Васильківська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13 (кв.1), 13А

Гайова: :5094, :5096, :5097, :5169, 2, 3-Б, 3-Г, 3Д, 4, 5А, 5Б, 5Є, 8, 9, 9А, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 24

Горохівська: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 20А, 21, 22, 22А, 25, 25А, 29, 29А, 34, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 56А, 56Б, 56В

Довженка: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16

Зелена: :5071, 1, 2, 2A, 3, 3А, 3Б, 3В, 3-Ж, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Зоряна: 27

І. Мазепи: 2, 3, 3 (кв.1), 3А, 3АКВ2, 3КВ2, 4, 6, 6А, 7, 11

Кооперативна: 1А, 1ТП745, 2, 2А, 3, 3А, 3-Д, 3-Е, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 18А, 18-Б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 50, 53, 57, 59, 61, 61Б, 63А, 67, 72, 76

Лісова: 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 7А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23

Лугова: 2А, 8-Б, 54

Мазепи: 2

Набережна: 23-А

Нова: 1, 2, 3, 3А, 4, 6А, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 14, 16, 16А, 16Б, 17, 17А, 19, 20, 21А, 24, 27А, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 45

Паркова: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22

Північна: 17

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23

Сіверська: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Соснова: 9, 9/6, 10

Тарасівська: :0139, 3, 6, 9, 29, 31, 46, 69, 73

Шевченка

Шкільний Тупик: 3, 5, 11

пров. Кооперативний: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19, 20, 24

пров. Шкільний: 1, 3А.

Джерело: Карапишівський старостинський округ

Джерело: Гатненська громада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Як отримати додаткові 1000 гривень: грошова допомога для пенсіонерів в Київській області.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Київській області: стало відомо про нові труднощі.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Київській області: як сильно зросли ціни.