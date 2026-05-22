Грошова допомога для пенсіонерів в Київській області не призначається автоматично, тому для її отримання необхідна спеціальна заява, повідомляє Politeka.

Самотні пенсіонери віком від 80 років щомісяця можуть отримувати грошову допомогу на догляд в Київській області. Сума такої виплати становить 1038 гривень на місяць.

Як проінформували на офіційному сайті Пенсійного фонду України, для того щоб грошова допомога для пенсіонерів в Київській області була офіційно затверджена, громадянин повинен обов'язково відповідати кільком чітким критеріям.

Перша важлива умова стосується віку особи, який має перевищувати 80 років. Також людина повинна отримувати виплати виключно за віком.

Окремим важливим фактором є те, що отримувач має проживати самостійно. У нього не повинно бути працездатних родичів, які за законом зобов’язані його утримувати.

Останньою обов'язковою умовою є наявність офіційного висновку лікарсько-консультативної комісії про те, що громадянин дійсно потребує постійного стороннього догляду.

Для успішного оформлення документів спочатку необхідно звернутися до лікаря та пройти ЛКК. Після отримання медичного висновку потрібно особисто подати заяву до Пенсійного фонду України.

Разом із нею подається пакет документів, куди входять паспорт, декларація про доходи та медичний висновок.

У разі виникнення додаткових запитань можна зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію Пенсійного фонду України за номером 0800-503-753.

Поряд із цим у країні діє і вікова компенсаційна доплата для людей віком від 70 років. На відміну від допомоги на догляд, ці кошти нараховуються автоматично без особистого звернення.

