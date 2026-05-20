Новий графік руху поїздів в Київській області вводить компанія-перевізник «Укрзалізниця» через продовження ремонтів на залізниці, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Укрзалізниці».

Тривають планові ремонтні роботи на залізничній інфраструктурі, через що «Укрзалізниця» тимчасово змінює графіки руху окремих приміських поїздів. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти новий графік руху поїздів в Київській області перед поїздкою та враховувати можливі зміни під час планування маршруту.

В «Укрзалізниці» наголошують, що коригування розкладу пов’язані з необхідністю проведення технічних робіт для підтримки безпечного та стабільного руху поїздів. Пасажирам рекомендують уважно стежити за оновленнями та перевіряти інформацію про свій рейс на офіційних ресурсах перевізника перед відправленням.

Зокрема, у період з 21 травня по 5 червня, а також з 8 по 14 червня 2026 року за оновленим графіком курсуватиме електропоїзд №6232 сполученням Фастів-1 — Миронівка. Поїзд вирушатиме зі станції Фастів-1 о 04:46 та прибуватиме до Миронівки о 07:26. У маршруті передбачені зупинки на станціях Фастів-2, Паляничинці, Устимівка, Біла Церква, Рокитне, Ольшаниця, Карапиші та інших проміжних платформах.

Також тимчасові зміни торкнуться руху електропоїзда №6233 Миронівка — Фастів-1. У зазначені дати він відправлятиметься з Миронівки о 09:35 та прибуватиме до Фастова-1 о 11:57. Оновлений розклад передбачає зупинки на станціях Карапиші, Рокитне, Біла Церква, Устимівка та Фастів-2.

Крім того, змінений графік діятиме й для електропоїзда №7031 Миронівка — Фастів-1. У період проведення ремонтних робіт поїзд відправлятиметься з Миронівки о 05:48 та прибуватиме до кінцевої станції Фастів-1 о 07:35. Маршрут проходитиме через Карапиші, Ольшаницю, Рокитне, Сухоліси, Білу Церкву та інші населені пункти.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Як отримати додаткові 1000 гривень: грошова допомога для пенсіонерів в Київській області.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Київській області: стало відомо про нові труднощі.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Київській області: як сильно зросли ціни.