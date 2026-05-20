Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області надає волонтерська організація Формат20, повідомляє Politeka.

Наразі благодійники внесли суттєві зміни до умов надання наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Київській області, про що офіційно оголосили у своєму телеграм-каналі.

Пункт видачі допомоги розташований у місті Київ за адресою проспект Лобановського 4 а. Організатори зазначають, що оновлені правила покликані зробити роботу ефективнішою.

Тепер благодійна допомога надається виключно за попереднім записом.

Громадяни мають обов’язково надати волонтерам відповідні оригінали документів, які офіційно підтверджують їхній статус або належність до визначеної пільгової категорії під час отримання пакунків.

Прийом телефонних дзвінків для формування черги здійснюється у конкретні дні тижня, а саме у понеділок або п’ятницю.

Дзвонити на гарячу лінію організації за номером 067 321 96 77 можна у визначений час з 12:00 до 15:00.

Тепер право на отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Київській області мають люди, які були змушені залишити свої домівки та виїхати з тимчасово окупованих територій України починаючи з 2025 року і по сьогоднішній день.

Водночас, організатори передбачили можливість підтримати і тих переселенців, які переїхали набагато раніше.

Якщо громадяни набули офіційного статусу внутрішньо переміщеної особи ще до 2025 року, вони також мають право претендувати на пакунки від волонтерів, проте лише за умови приналежності до вразливих верств населення.

