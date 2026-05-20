Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области предоставляет волонтерская организация Формат20, сообщает Politeka.

В настоящее время благотворители внесли существенные изменения в условия предоставления наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области, о чем официально объявили в своем телеграмм-канале.

Пункт выдачи помощи расположен в Киеве по адресу проспект Лобановского 4 а. Организаторы отмечают, что обновленные правила призваны сделать работу более эффективной.

Теперь благотворительная помощь предоставляется исключительно по предварительной записи.

Граждане должны обязательно предоставить волонтерам соответствующие оригиналы документов, официально подтверждающих их статус или принадлежность к определенной льготной категории при получении свертков.

Прием телефонных звонков для формирования очереди производится в конкретные дни недели, а именно в понедельник или пятницу.

Звонить на горячую линию организации по номеру 067 321 96 77 можно в указанное время с 12:00 до 15:00.

Теперь право на получение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области имеют люди, вынужденные покинуть свои дома и выехать с временно оккупированных территорий Украины начиная с 2025 года и по сегодняшний день.

В то же время организаторы предусмотрели возможность поддержать и тех переселенцев, которые переехали гораздо раньше.

Если граждане получили официальный статус внутренне перемещенного лица еще до 2025 года, они также имеют право претендовать на пакеты от волонтеров, однако только при условии принадлежности к уязвимым слоям населения.

