Центр расширяет доступ к бесплатным услугам и гуманитарной помощи для пенсионеров и других украинцев в Киеве.

Гуманитарная помощь в Киеве для пенсионеров и других уязвимых категорий доступна в широком спектре услуг, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации «ВПО Україна».

Общественная организация «ВПО Україна» сообщает о продолжении работы Центра поддержки в Киеве, который и дальше оказывает комплексную социальную, психологическую и гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам, пенсионерам, а также другим уязвимым категориям населения, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

В рамках текущей деятельности на этой неделе центр расширяет доступ к бесплатным услугам для посетителей. В частности, граждане могут получить юридические консультации по вопросам социальной защиты, оформления документов, статуса ВПЛ и других правовых аспектов.

Также доступна психологическая поддержка , которая включает индивидуальные консультации и работу со стрессовыми состояниями, вызванными войной, вынужденным переселением или потерей жилья.

Отдельное направление работы охватывает восстановительные массажные практики, направленные на улучшение физического самочувствия, уменьшение последствий стресса и общее восстановление организма.

Параллельно продолжается образовательный компонент – посетители могут приобщаться к занятиям по английскому языку, которые рассматриваются как инструмент повышения образовательного уровня и расширение возможностей для трудоустройства.

Для обеспечения бытовых потребностей в центре продолжает функционировать прачечная, которой могут воспользоваться все посетители.

Также организован прием, сортировка, выдача и отправка гуманитарной помощи, что позволяет оперативно поддерживать людей, нуждающихся в базовых вещах первой необходимости.

Отдельно продолжается выдача одежды, включая праздничные вещи. В частности, посетителям доступны свадебные платья и наряды для выпускных мероприятий, что позволяет семьям подготовиться к важным жизненным событиям даже в сложных условиях.

Особое внимание в центре традиционно уделяют семьям с детьми . Для самых молодых посетителей работает детская комната, где создана безопасная и комфортная среда для пребывания, игр и кратковременного досуга, пока родители получают необходимые услуги.

Адрес центра: г. Киев, ул. Табака, 5 (станция метро «Олимпийская»).

