Гуманітарна допомога у Києві надається у вигляді важливих безкоштовних послуг, що доступні частині пенсіонерів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті благодійної організації Карітас.

У межах соціальних програм в Україні продовжує діяти напрям «Догляд вдома», спрямований на підтримку людей, які частково або повністю втратили здатність до самообслуговування. Його основна мета — забезпечити комплексну допомогу громадянам, щоб вони могли довше залишатися у звичному домашньому середовищі, зберігати якість життя та здоров’я, а також уникати необхідності інституційного догляду.

Йдеться не лише про побутову підтримку, а про системну роботу з людиною та її родиною, яка охоплює різні сфери щоденного життя.

Серед ключових напрямів гуманітарної допомоги в Києві — ведення домашнього господарства. Соціальні працівники можуть сприяти у придбанні та доставці продуктів харчування, побутових і господарських товарів, медикаментів, а також допомагають у приготуванні їжі, прибиранні житла та оплаті комунальних послуг.

Окремий блок послуг стосується безпосереднього догляду за пенсіонером або дитиною з інвалідністю. Він включає допомогу у виконанні базових гігієнічних процедур, таких як умивання, купання, перевдягання, зміна постільної білизни, годування, а також догляд за гігієною та загальним станом людини.

Важливою складовою програми є сприяння у взаємодії з різними установами та службами. Соціальні працівники допомагають викликати лікарів, комунальні чи транспортні служби, супроводжують у медичні заклади, а також сприяють у підготовці заяв, довідок і звернень. За потреби вони беруть участь у вирішенні питань отримання соціальних виплат та інших послуг.

Окрему увагу приділено навчанню навичкам самообслуговування, зокрема базовим побутовим діям, що дозволяють людині бути більш самостійною. Для осіб з інвалідністю також передбачене навчання користуванню технічними засобами реабілітації — протезами, ортезами, інвалідними візками, тростинами та іншими пристроями.

Не менш важливою є психологічна підтримка у Києві, яка включає індивідуальне спілкування, бесіди, читання, а також сприяння у професійних консультаціях психолога та заходах емоційного відновлення.

Крім того, надається інформаційна підтримка з питань соціального захисту, допомога в оформленні документів, сприяння у доступі до безоплатної правової допомоги, а також натуральна допомога у вигляді необхідних речей чи засобів підтримки.

