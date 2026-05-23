Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отразится на ежемесячных платежах.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области готовится в Белой Церкви из-за пересмотра стоимости вывоза бытовых отходов для населения, учреждений и бизнеса, передает Politeka.

Проект решения уже обнародован на ресурсе городского совета. Инициатор изменений - ЧАО «КАТП-1028», объясняющее корректировку ростом затрат на содержание техники и подорожанием горючего.

Действующие расценки действовали с весны 2025 года. За этот период себестоимость услуг, по данным предприятия, существенно возросла и больше не соответствует реальным затратам.

Предлагаемое обновление предполагает увеличение ставок в пределах 12,7–22,5% в зависимости от категории потребителей.

Для жителей, пользующихся контейнерным сбором, тариф на смешанные отходы может возрасти со 126,35 до 148,08 грн. Владельцы индивидуальных контейнеров получат новый диапазон – от 112,51 до 134,10 грн.

Бюджетные учреждения также подпадают под просмотр: для них стоимость планируют поднять со 132,85 до 154,38 грн.

Наибольшая корректировка касается крупногабаритного мусора. Здесь тариф может измениться со 185,96 до 227,88 грн. за кубический метр.

Отдельно Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области скажется на ежемесячных платежах: для жителей многоквартирных домов сумма вырастет с 27,85 до 32,78 грн. на человека, в частном секторе — с 34,91 до 41,05 грн.

Абонентская плата при этом останется неизменной – 12 грн за лицевой счет.

В предприятии отмечают, что ключевыми факторами пересмотра стали скачок цен на дизель и метан. Дизельное горючее подорожало с 48,88 до 86,40 грн за литр, метан - с 31,98 до 48 грн за кубометр.

По расчетам компании, нынешний уровень покрытия расходов составляет около 82% для смешанных отходов и 55,5% для крупногабаритных.

Обсуждение продолжается: жители общины могут подавать замечания и предложения до 29 мая 2026 года.

Источник: Крокус

