Ограничения движения транспорта в Киеве коснулись сразу нескольких районов столицы, где коммунальные службы производят обновление путепроводов и дорожного покрытия, сообщает Politeka.
Водителям и пешеходам советуют заранее ознакомиться с изменениями, чтобы избежать пробок и неудобств во время передвижения по городу.
Специалисты отмечают, что масштабные работы необходимы для обеспечения безопасности и надлежащего состояния столичных автодорог.
Об ограничении движения транспорта в Киеве проинформировали на официальном сайте Киевского городского совета.
Первые существенные изменения водители ощутили в Соломенском районе. В "Киевавтодоре" обнародовали информацию о начале капитального ремонта проспекта Валерия Лобановского.
Эта магистраль входит в состав Малой Окружной дороги и соединяет Соломенский и Голосеевский районы. Дорогу построили еще в 1971 году, а в последний раз капитально ремонтировали более 20 лет назад.
Поэтому вся инфраструктура нуждается в комплексном и полном обновлении.
В столичной администрации рассказали, что работы планируют выполнять поэтапно, а полностью завершить этот капитальный ремонт хотят в следующем году.
На первом этапе ремонтные работы продолжаются на участке от улицы Максима Кривоноса до Андрея Головко на парной стороне проспекта.
Поэтому ограничение движения транспорта в Киеве на этой локации организовали противоположной стороной. Транспорт будет курсировать одной полосой в направлении Голосеевской площади и двумя полосами в направлении Чоколовского бульвара.
Такие правила на проспекте Валерия Лобановского будут действовать ориентировочно до 29 мая.
Еще одна длительная смена затронула другую крупную транспортную артерию столицы. КП "Киевавтодоргород" приступило к ремонту конструкций путепровода.
Ремонтные бригады будут работать на Большой Кольцевой дороге на путепроводе через трамвайные пути. Частичные неудобства на этом участке продлятся в течение трех месяцев, вплоть до 20 августа.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Как получить дополнительные 1000 гривен: денежная помощь для пенсионеров в Киевской области.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: стало известно о новых трудностях.
Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Киевской области: как сильно выросли цены.