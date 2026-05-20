Часть пенсионеров в Киевской области может получать дополнительную денежную помощь от государства, однако такую ​​возможность знают далеко не все, сообщает Politeka.net.

Речь идет о специальной выплате, предусмотренной статьей 7 Закона №1727.

Эта денежная помощь в Киевской области предназначена для одиноких пенсионеров, которые из-за состояния здоровья нуждаются в постоянной посторонней помощи в повседневной жизни. Прежде всего, речь идет о пенсионерах, проживающих самостоятельно и не имеющих трудоспособных родственников, обязанных обеспечивать им уход и материальную поддержку.

Право на доплату имеют граждане от 80 лет, получающие пенсию по возрасту и соответствующие ряду определенных критериев. Размер ежемесячной выплаты составляет 1038 грн.

В то же время в Пенсионном фонде отмечают, что поддержка не назначается автоматически. Для ее оформления необходимо пройти врачебно-консультативную комиссию (ЛКК), которая должна подтвердить потребность человека в постоянном уходе, а также подать заявление в органы Пенсионного фонда Украины.

Денежная помощь в Киевской области начисляется только тем пенсионерам, которые одновременно отвечают нескольким условиям:

достигли 80-летнего возраста;

получают пенсию по возрасту;

проживают самостоятельно;

не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать;

по заключению ЛКК нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Для назначения пенсионеру необходимо:

обратиться к семейному врачу или медицинскому учреждению для прохождения врачебно-консультативной комиссии;

подать заявление в Пенсионный фонд Украины;

предоставить необходимый пакет документов, в частности, паспорт, декларацию о доходах и медицинское заключение.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что выплата начисляется только после официального подтверждения права на пособие и проверки всех поданных документов.

