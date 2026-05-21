На фоне общеукраинских продовольственных колебаний фиксируется дефицит продуктов в Киевской области, а также временные трудности на рынке меда, уже влияющие на экспортные поставки, сообщает Politeka.

По данным генерального директора экспортной компании Beehive Семена Гагарина, в Украине наблюдается сезонное сокращение запасов меда к новому сбору. Это приводит к уменьшению объемов экспорта и росту цен на внешних рынках.

В 2025 году объем экспорта составил около 50 тысяч тонн. Однако на 2026 год прогнозируется понижение до 40–45 тыс. тонн, что означает падение на 10–20%. Основным фактором называют именно временный внутренний дефицит перед новым сезоном.

Большинство украинского меда традиционно поставляется в страны Европейского Союза, на которые приходится 90–95% экспорта. Поэтому любые перебои в предложении быстро влияют на позиции Украины на международном рынке.

Участники отрасли отмечают, что импортеры уже начали частично переориентироваться на поставщиков из других стран – в частности, Китая, Индии и Аргентины. Это создает дополнительную конкуренцию украинским производителям.

В этом контексте дефицит продуктов в Киевской области отражает более широкий сезонный дисбаланс, влияющий не только на внутреннее потребление, но и на экспортные возможности страны.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, эксперты ожидают стабилизацию уже после сбора нового урожая, ориентировочно в августе-сентябре. По прогнозам, общий объем производства может составить 60–80 тыс. тонн, что соответствует уровню предыдущих лет.

Специалисты подчеркивают, что конечные показатели в значительной степени зависят от погодных условий, непосредственно влияющих на медосбор.

В случае благоприятного сезона цены могут стабилизироваться или даже снизиться, в то время как слабый урожай, наоборот, приведет к удорожанию и сокращению объемов продаж на внешних рынках.

